الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

دفن شخص لقي مصرعه في حريق مطعم بعابدين

الطب الشرعى
الطب الشرعى

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة شخص لقي مصرعه في نشوب حريق مطعم بميدان باب اللوق بمنطقة عابدين في القاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات الجهات الأمنية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم بشارع الحمرا بمنطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وتم فرض طوق أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

 

وكشفت التحريات أن السبب وراء اندلاع النيران ماسا كهربيا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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