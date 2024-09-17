الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكبرة بمركز بلبيس بالشرقية

حملات النظافة
حملات النظافة

أصدر الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس تعليمات مشددة بتكثيف حملات الإشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية لمركز ومدينة بلبيس وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقيه 

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمركز بلبيس

إزالة تلتوار بشارع سعد زغلول 

وتنفيذا لقرار رئيس المركز قام فريق العمل برئاسة مركز بلبيس بالتعاون مع إدارة الإشغالات بمجلس المدينة وشرطة المرافق بحملة إشغالات مكبرة صباح اليوم، وأسفرت الحملة عن إزالة تلتوار بحرم الطريق بطريق عبد المنعم رياض بلبيس 

تكثيف حملات النظافة 

كما قام عمال ادارة المخلفات الصلبة والبلدية بمجلس المدينة بأعمال النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية وتكثيف حملات النظافة في كافة المناطق ورفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع بمدينة بلبيس وبمحيط مواقف بلبيس 

استمرار حملات رفع القمامة

مؤكدا استمرار حملات النظافة ورفع القمامة  ليل نهار من أجل الوصول إلى بيئة صحية نظيفة ومظهر حضارى وجمالى يليق بمدينة بلبيس

الحفاظ على حق المواطن وتحقيق السيولة المرورية 

كما قامت حملة إشغالات أخرى لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بمختلف شوارع مدينة بلبيس وذلك حفاظا على الانضباط بالشارع البلبيسي والحفاظ على حق المواطن وتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس، وشملت ميدان باتا وطريق عبد المنعم رياض وشارع بورسعيد وشارع سعد زغلول وشارع المطافى وشارع السلخانة 

زراعة الشرقية تنفذ يوم حصاد لمحصول القطن في بلبيس

 التنبيه على اصحاب المحلات بتوفبق اوضاعهم 

ونبه عبدالكريم  على أصحاب المحلات المرخصة وغير المرخصة بسرعة التوجه إلى مركز إصدار التراخيص برئاسة المركز ، وذلك لتوفيق أوضاع المحلات المرخصة حيث تنتهى المهلة المحددة في 2024/12/8، وقال أما بالنسبة للمحلات غير المرخصة فعليها سرعة تقنين أوضاعها منعًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا للقانون 154لسنة 2019

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ةمدينة بلبيس تعليمات مشددة بتكثيف الحملات حملات الاشغالات الطرق الفرعية والرئيسية

مواد متعلقة

زراعة الشرقية تنفذ يوم حصاد لمحصول القطن في بلبيس

محافظ الشرقية يختتم زيارته لمركز بلبيس

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في بلبيس

استعدادا لمهرجان الخيول، محافظ الشرقية يتفقد أرض الفروسية بمدينة بلبيس (صور)

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

الملك عبدالله: جاهزون للرد بحسم على أية محاولات للمساس بسيادة الأردن

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية