حملات مكبرة بمركز بلبيس بالشرقية

أصدر الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس تعليمات مشددة بتكثيف حملات الإشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية لمركز ومدينة بلبيس وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقيه

إزالة تلتوار بشارع سعد زغلول

وتنفيذا لقرار رئيس المركز قام فريق العمل برئاسة مركز بلبيس بالتعاون مع إدارة الإشغالات بمجلس المدينة وشرطة المرافق بحملة إشغالات مكبرة صباح اليوم، وأسفرت الحملة عن إزالة تلتوار بحرم الطريق بطريق عبد المنعم رياض بلبيس

تكثيف حملات النظافة

كما قام عمال ادارة المخلفات الصلبة والبلدية بمجلس المدينة بأعمال النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية وتكثيف حملات النظافة في كافة المناطق ورفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع بمدينة بلبيس وبمحيط مواقف بلبيس

استمرار حملات رفع القمامة

مؤكدا استمرار حملات النظافة ورفع القمامة ليل نهار من أجل الوصول إلى بيئة صحية نظيفة ومظهر حضارى وجمالى يليق بمدينة بلبيس

الحفاظ على حق المواطن وتحقيق السيولة المرورية

كما قامت حملة إشغالات أخرى لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بمختلف شوارع مدينة بلبيس وذلك حفاظا على الانضباط بالشارع البلبيسي والحفاظ على حق المواطن وتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس، وشملت ميدان باتا وطريق عبد المنعم رياض وشارع بورسعيد وشارع سعد زغلول وشارع المطافى وشارع السلخانة

التنبيه على اصحاب المحلات بتوفبق اوضاعهم

ونبه عبدالكريم على أصحاب المحلات المرخصة وغير المرخصة بسرعة التوجه إلى مركز إصدار التراخيص برئاسة المركز ، وذلك لتوفيق أوضاع المحلات المرخصة حيث تنتهى المهلة المحددة في 2024/12/8، وقال أما بالنسبة للمحلات غير المرخصة فعليها سرعة تقنين أوضاعها منعًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا للقانون 154لسنة 2019

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