الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

صناعة الكراهية في أمريكا!

بعد أن اتهم ترامب كل من بايدن وهاريس بأنهم مسؤولون عن محاولة اغتياله الثانية، بسبب خطاب الكراهية الذى يتبناه كلاهما ضده، خرج واحد من أكبر داعميه وهو إيلون ماسك ليتساءل لماذا لم تطل محاولات الاغتيال كلا من بايدن وهاريس؟! 

ورد عليه البيت الأبيض بالاستنكار لأنه يحرض بذلك على اغتيال الرئيس الأمريكى ونائبته، وهو ما اضطر ماسك لشطب كلامه من على منصته!

 
كل ذلك يشي بأن البلد الذى انطلقت منه حملات دولية لوقف خطاب الكراهية في العالم وقع أسيرا للكراهية، وأن ذلك سيجعله مهددا بانتشار العنف فيه وبشدة.. ويعزز ذلك تهديد ترامب من قبل بحمامات دم في أمريكا إذا لم  يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض!

 
وقد مهد لذلك ما شهدته أمريكا 2020 باقتحام مجموعة من الرافضين لهزيمة ترامب في الانتخابات مبنى الكونجرس وممارسة العنف في أرجاءه، بعد أن دعاهم ترامب إلى التجمع لمنع اعتماد فوز بايدن!

 

ولأن ذلك هو ما دعا بايدن لأن يعتبر هو وهاريس فوز ترامب في الانتخابات نسفا للديمقراطية الأمريكية.. وهذا اعتبره ترامب نوعا من خطاب الكراهية ضده ساهم في التحريض على محاولة قتله مرتين في غضون أسابيع قليلة!

 

خدعة العمل الدعوى!

حاجة البطون والتقدم الاقتصادى!


باختصار البلد الذى خرجت منه دعوة مواجهة خطاب الكراهية أصبح هذا الخطاب هو السائد سياسيا فيه.. وهذا ما فعله السياسيون الأمريكيين ببلدهم.. أى أن بلد الدعوة لمناهضة الكراهية بات هو بلد صناعة الكراهية الآن في العالم!

اغتيال الرئيس الأمريكى البيت الأبيض إيلون ماسك تهديد ترامب بايدن وهاريس خطاب الكراهية مواجهة خطاب الكراهية صناعة الكراهية ترامب الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

استفزاز الناس!

هواية افتعال الأزمات!

الرئيس الذي يعرف كل شيء!

إحتكار البيض في كل السلع!

عودة التضخم للارتفاع!

الأكثر قراءة

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

كارثة قطاري الزقازيق، النيابة تتهم عمال برج المراقبة بالقتل الخطأ والإهمال

أخبار الأهلي، صفقة الجناح وجاهزية يحيى عطية الله وملف التجديد

ads

منوعات

المزيد

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية