التفاصيل الكاملة لخطوات إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعدما انتهت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتستعد اللجنة حاليا لإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك تمهيدًا لعرضه على المجلس بدور الانعقاد المقبل.

يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة نحو 7 اجتماعات خلال الفترة الماضية، بحضور كل من: المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبد الحليم علام، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

بدائل الحبس الاحتياطي

وانتهت اللجنة من حسم المواد المؤجلة من مشروع القانون، وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية، حيث تم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.

وشهدت اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبد الحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.

حق مجلس النواب الأصيل في التشريع

وكان نقيب المحامين أشار إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.