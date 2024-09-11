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أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين 3 من المساعدين الشباب

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتعيين كل من الدكتور محمد العقبي مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم والوزارة.

الدكتور محمد العقبي 
دينا عمر الصيرفى

 ودينا عمر الصيرفى مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورأفت شفيق مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للحماية  الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية.

رأفت شفيق 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، والاستعانة بالكفاءات المتميزة من الشباب ذوي الخبرة؛ تحقيقا لأفضل مستويات العمل والانجاز.

 

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