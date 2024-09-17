الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ تنظيم الجبهة الإسلامية لجلسة 18 نوفمبر

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "، وهي القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا لجلسة 18 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.


كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية ".
 

 ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، أيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إحراز سلاح ناري إستخدام القوة الجبهة الاسلامية الإسلامي الأمن القومي المستشار محمد سعيد الشربينى النيابة العامة المستشار خالد ضياء جنايات امن الدولة العليا

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في تنظيم الجبهة الإسلامية

قرار جديد حول مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في تصادم سيارتين

تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما باستهداف محال الذهب والكنائس

تأجيل محاكمة 5 عناصر بـ "خلية داعش سوهاج"

السجن 5 سنوات لمتهم بقضية المقاول الهارب بنشر أخبار كاذبة

الحبس سنة مع الشغل لمتهمين اثنين في أحداث "عنف عابدين"

تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية الطلاب

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري

الأكثر قراءة

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

كارثة قطاري الزقازيق، النيابة تتهم عمال برج المراقبة بالقتل الخطأ والإهمال

أخبار الأهلي، صفقة الجناح وجاهزية يحيى عطية الله وملف التجديد

ads

منوعات

المزيد

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية