الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين سرقا عقارا تحت الإنشاء في 15 مايو

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو.

ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطلين حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم وحيازتهما للسلاح الناري، واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحوادث الأسلاك الكهربائية قاضي قسم شرطة 15 مايو محكمة جنوب القاهرة مدينة 15 مايو

مواد متعلقة

لرؤية ابنته، بدء نظر دعوى الفنان خالد عليش ضد طليقته

الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير لتحديد جلسة المحاكمة

بعد قليل، محاكمة مرتضى منصور في دعاوى سب وقذف

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حريق سيارة نقل اصطدمت بأخرى على الطريق الأوسطي

اليوم، محاكمة مرتضى منصور في دعاوى سب وقذف

عصابة عائلية، حبس شقيقين بتهمة الإتجار في الحشيش بالإسماعيلية

حبس تشكيل عصابى لاستئجار السيارات وبيعها بأوراق مزورة في المعصرة

التحفظ على طالب دهس موظفًا بطريق الأوتوستراد

الأكثر قراءة

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

أخبار الأهلي، صفقة الجناح وجاهزية يحيى عطية الله وملف التجديد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن خريف 2024

منوعات

المزيد

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية