تجديد حبس عاطلين سرقا عقارا تحت الإنشاء في 15 مايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو.

ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطلين حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم وحيازتهما للسلاح الناري، واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.