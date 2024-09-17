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محافظات

يوفر 5 آلاف فرصة عمل، انطلاق ملتقى توظيفي بالبحيرة (بث مباشر)

انطلاق ملتقى توظيفي
انطلاق ملتقى توظيفي بالبحيرة

 رصدت عدسة " فيتو " انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي بمحافظة البحيرة، المقام بأحد فنادق مدينة دمنهور، والمقرر انعقاده لمدة يوم واحد يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية

 ينظم جهاز تشغيل شباب الخريجين  الملتقي التوظيفي بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص ويشارك فيه 25 شركة من مختلف القطاعات، ويتيح أكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من جميع المؤهلات الدراسية وحتى بدون مؤهلات، وذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

 

الدفع 4 أتوبيسات نقل داخلي مخصصة لنقل الشباب إلى الملتقى التوظيفي

على هامش الملتقى، تم تخصيص أماكن لعرض منتجات المرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر للكتاب وتم الدفع 4 أتوبيسات نقل داخلي مخصصة لنقل الشباب إلى الملتقى التوظيفي منهم أتوبيسين ذهابًا وايابا كل نصف ساعة من مدخل المحافظة بشارع عبد السلام الشاذلى إلى الفندق، بالإضافة إلى أتوبيسين آخرين لنقل الشباب من موقف دمنهور إلى الفندق   ذهابا وايابا كل نصف ساعة، كما تم وضع ملصق (ستيكر) على تلك الأتوبيسات توضح انها خاصة بالملتقى وبالمجان للتيسير على أبناء المحافظة المتقدمين.

 

 

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