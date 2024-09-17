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ثقافة وفنون

عبد العزيز حشاد يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل "جري الوحوش"

المخرج عبد العزيز
المخرج عبد العزيز حشاد، فيتو

أكد المخرج عبد العزيز حشاد، عدم وجود جزء ثان من مسلسل “جري الوحوش” الذى عرض الجزء الأول منه خلال سباق رمضان الماضي.

وقال حشاد في تصريحات له إنه رفض بشكل نهائي تقديم جزء ثانٍ من العمل، لأنه لا يحب أن يقدم أجزاءً أخرى من الأعمال التي يقدمها.

مسلسل "جري الوحوش" 

شارك في الجزء الأول لمسلسل “جري الوحوش”، كل من: نضال الشافعي، ومحمود عبد المغني، وفادية عبد الغني، وصلاح عبد الله، ومحمود حجازي، وسميرة صدقي، وعايدة رياض، وحسني شتا، وإدوارد وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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