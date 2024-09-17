عمارة يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر عقب تحديثه، تمهيدًا لإرسال لوحة تحديث المخطط الي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة.

المخطط الاستراتيجي

جاء ذلك بحضور، الدكتور هشام ابو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس السيد البدوي مدير المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل بولس مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد محافظ الأقصر، خلال اعتماده للمخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على اراضي أملاك الدولة، مشيدا بتعاون الهيئة العامة للتخطيط العمراني بقيادة الدكتورة مها فيهم، مع محافظة الأقصر.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر خاصة أنه تضمن منطقة سياحية واعدة جنوب مدينة الأقصر بالإضافة الي طاقة استيعابية جديدة للنشاط السياحي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

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