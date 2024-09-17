الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

رضوى الشربيني تعلن إنهاء تعاقدها مع قناة "سي بي سي سفرة"

رضوى الشربيني، فيتو
رضوى الشربيني، فيتو

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، عن إنهاء التعاقد مع قناة “سي بي سي سفرة”.

 وقالت رضوى: “أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم”.

وتابعت: “وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام، وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق”.

وأضافت رضوى الشربيني: “كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج ”هي وبس" على دعمم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله".

برنامج هي وبس 

الجدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني اعتادت تقديم برنامج “هى وبس” على شاشة cbc سفرة وكان يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

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