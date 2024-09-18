الصناعات الغذائية تعلن إنشاء أول منصة لعرض منتجاتها "APIP" في الدول العربية

قالت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم إنشاء أول منصة رسمية متخصصة لطلبات وعروض المنتجات الصناعية "APIP" في الدول العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والتي تضم في عضويتها 21 دولة

وقالت إن هذا يأتى في إطار ما تقوم به غرفة الصناعات الغذائية لدعم وتنمية القطاع ورفع تنافسيته وزيادة صادراته، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين اتحاد الصناعات المصرية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين "AIDSMO" إحدى منظمات جامعة الدول العربية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه المنصة تتيح الفرصة لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات في جميع القطاعات الصناعية، كما تعتبر المنصة أداة ترويج للمنتجات الصناعية العربية، وتساعد في توفير مؤشرات وقاعدة بيانات موثوقة.

كما تحتوي المنصة علي 60000 منشأة صناعية مصرية وعربية تتمثل في 32 قطاعا صناعيا وتعدينيا، كما تم الوصول إلى 90,000,000 مشاهدة على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وقالت الغرفة إنها ستقوم بإعداد ورشة عمل لشرح المزيد من التفاصيل حول اهمية الاشتراك في المنصة وكيفية تحقيق اقصي استفادة ممكنة منها.