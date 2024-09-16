حكاية أحزنت المصريين، جمال شعبان يكشف سر وفاة شيف مصري بالسعودية

الوفاة المفاجأة، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل قصة حزينة لوفاة مفاجأة داهمت شاب مصري في الغربة، مشيرًا إلى وفاة شيف مصري غادر مصر إلى السعودية للعمل منذ 3 أشهر، وتوفى فجأة أثناء أدائه لعمله.

وفاة شيف مصري بالسعودية حكاية شاب أحزنت المصريين

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الشاب المصري عادل محمود، 39 عامًا، شيف من القاهرة، غادر مصر للعمل في المملكة السعودية منذ أشهر فقط، وكان ينتظر إجراءات إقامته، التي لم تصدر له بعد، لكنه أصيب بتوقف في عضلة القلب بسبب أزمة قلبية، فتوفى في الحال.

وفاة الشيف المصري في السعودية، فيتو

وقال الدكتور جمال شعبان عن سر وفاة الشيف المصري الشاب في السعودية: "بـ السكتة القلبية شهيد الغربة، مات في السعودية عادل محمود فكري محمود، ٣٩ عامًا، شيف في مطعم من القاهرة بقي له في السعودية ٣ شهور، حتي إجراءات الإقامة لم تصدر بعد.. سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة سكتة قلبية وسيتم دفنه بمدينة المخواة بالسعودية"، مضيفًا "يا رب تقبله شهيدا".

العلامات التحذيرية للإصابة بالسكتة القلبية

يذكر أن الدكتور جمال شعبان شدد على ضرورة معرفة العلامات التحذيرية للإصابة بالسكتة القلبية والانتباه لها، مؤكدًا أنها مؤشر على الإصابة بالسكتة القلبية، ومنها الإرهاق، فالإنسان الذي يشعر بالإرهاق بإستمرار، عند بذل مجهود بدني بسيط أو أثناء الراحة، فعلية الحذر من الإصابة بأزمة قلبية.

الشيف عادل محمود فكري، فيتو



وكشف الدكتور جمال شعبان عن آلام البطن وعلاقتها بأعراض السكتة القلبية، مؤكدًا أن ألم البطن، يشير إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي وتقلصات المعدة قد تنذر، أحيانًا، بأزمة أو سكتة قلبية.

وأوضح شعبان أن الأرق قد يكون دليلًا على ارتفاع خطر الإصابة بالأزمة أو السكتة القلبية أو السكتة الدماغية.

التحذير من أعراض النهجان وآلام البطن والصدر

كما حذر جمال شعبان من تجاهل أعراض النهجان، مع أقل مجهود أو أثناء الراحة، لأن صعوبة التنفس قد تكون مؤشرًا على اقتراب الإصابة بالسكتة القلبية منبهًا إلى أن الخفقان وعدم انتظام أو زيادة معدل ضربات القلب من الأعراض، التي تسبق حدوث الأزمة القلبية، خاصةً إذا استمر اضطرابها لمدة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين، مشيرا إلى أن العرق الغزير أيضا من أهم مؤشرات حدوث النوبة القلبية، إذا كان العرق غزيزًا ويحدث خلال ساعات الليل.

التحذير من آلام الصدر وخفقان القلب، فيتو



وأطلق الدكتور جمال شعبان تحذيره من آلام الصدر، وخاصة إذا كانت آلام الصدر مصاحبة للأعراض للخفقان وآلام البطن، مطالبًا بالإسراع في الذهاب إلى أقرب مستشفى قبل حدوث النوبة القلبية.

كما حذر الدكتور جمال شعبان، أيضًا، من موت خلايا المخ والقلب، مؤكدًا أن هذه الخلايا إذا ماتت لا تتجدد، وقال أن الشباب الصغير يصاب أيضًا بالجلطات القاتلة، لعدة أسباب منها (التدخين، المسكنات، مشروبات الطاقة والمنشطات، المخدرات...)

وكشف الدكتور جمال شعبان أن كمية الضغوطات المادية والنفسية والإجهاد البدني فوق طاقة القلب، تؤدي للوفاة.

