الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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اقتصاد

ريم صيام: نبحث إنشاء مركز جديد لريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية بمصر

ريم صيام ممثل اتحاد
ريم صيام ممثل اتحاد الغرف العالمية

 قدمت ريم صيام ممثل اتحاد الغرف العالمية؛ أمثلة لبرامج ريادة الأعمال الناجحة المنفذة في مصر، التي منها مشروع  التجارة الإلكترونية.

 

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر سلسلة أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر الذي تنظمه الغرف الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف المصرية، حاليًا بمقر الاتحاد. 

تفاصيل إطلاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية في أبريل 2022

 وأوضحت أنه “تم إطلاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية في أبريل 2022 لتمكين 100 مؤسسة عربية صغيرة ومتوسطة من خلال رحلتها الانتقالية إلى البيع عبر الإنترنت وبناء قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالمعرفة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وأدوات النجاح، والدول المستفيدة (20 دولة) من ضمنها مصر”.

 

ضرورة تركيز المنظمات الدولية على المرونة كموضوع لبرامج ريادة الأعمال

 وعن الاتجاهات المستقبلية في ريادة الأعمال التي ينبغي للمنظمات الدولية أن تكون مستعدة لدعمها، أشارت إلى أنه يجب أن تركز المنظمات الدولية على المرونة كموضوع لبرامج ريادة الأعمال، حيث أن هناك تقلبات متزايدة في أعقاب الوباء العالمي والصراعات الجيوسياسية، وينبغي لها أيضًا أن تركز جهودها على تحسين التعددية وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة عبر الحدود لمواجهة تزايد الطلب على السلع والخدمات حيث إنه غالبًا ما يكون التصدير استراتيجية تنوع فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

نصيحة لرواد الأعمال الذين يسعون للاستفادة من دعم المنظمات الدولية

 وفيما يخص النصيحة التي تقدمها لرواد الأعمال الذين يسعون للاستفادة من دعم المنظمات الدولية؛ قالت إنه يمكن للبرامج التي تقدمها أو تدعمها المنظمات الدولية أن تكون وسيلة رائعة لتحسين شبكات رواد الأعمال خارج النظام البيئي المحلي، وهناك دروس مهمة من دراسات الحالة لنماذج مماثلة أو متجاورة تم اعتمادها في بلدان وأسواق أخرى. 

وتابعت: هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإنشاء أو تبني أفكار ونماذج أعمال مبتكرة، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر المنظمات الدولية بوابة إلى الأسواق الدولية، وفيما يتعلق بفتح الشبكات والأسواق، ينبغي لرواد الأعمال أن يشاركوا بنشاط في مثل هذه البرامج.

 

وأوضحت أن أفضل طريقة لإبقاء رواد الاعمال مطلعين على البرامج والخدمات هي التواصل مع غرفهم المحلية والتواصل معهم، مضيفة: “نحن كمراكز لريادة الاعمال تابعة لغرف التجارة الدولية ننشر الخبر حول ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من خلال شبكة من الغرف والمكاتب الوطنية لغرفة التجارة الدولية”.

واختتمت كلمتها قائلة: نبحث إنشاء مركز جديد لريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية في مصر لتعزيز التجارة عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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انطلاق فعاليات مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر

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