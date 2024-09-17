انطلاق فعاليات مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر

انطلقت فعاليات مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

وفي بداية فعاليات المؤتمر الذي يعقد حاليًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية؛ رحب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية، بالحضور.

واستهل «عز» كلمته، التي ألقاها نيابة عن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، قائلًا: اسمحوا لي في البداية أن أذكركم باجتماعاتنا المتعددة هنا في القاهرة، برئاسة المرحوم الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة، الذى ما تاخر يوما عن نداء الواجب، وخاصة غرفتنا التى نكن له جميعا الفضل فى انشائها ودعمها وتناميها لتحتضن اكثر من 58 دولة اسلامية، وتقوم بعشرات المبادرات الرائدة من اجل أمة اسلامية حديثة قوية.

وأضاف: فى هذا المنطلق، يجب ان أثني على ما يبذله رئيسنا، الشيخ عبد الله من جهد يفوق الطاقة، من أجل تنفيذ البرنامج العشرى الطموح الذى لا شك فى أنه سيكون حجر الزاوية فى نهضة الأمة الإسلامية إقتصاديا وإجتماعيا للتبؤ أمتنا مكانتها التى نصبو إليها جميعا.

الغرفة يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية

وتابع: غرفتنا الإسلامية، والتى تجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية، ممثلى القطاع الخاص فى 58 دولة والتي اشرف بنيابة رئاستها، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية فى كافة الدول الإسلامية، من خلال مشاريعها، أتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للاستثمار، صندوق الزكاة، ومشروع الحلال وغيرها.

واستطرد قائلًا: باسم عشرات الملاين من منتسبينا، ومئات الملاين من العاملين لديهم واسرهم، ابناء الامة الاسلامية الاوفياء، اسمحوا لى ان اتحدث من القلب، إن الله سبحانه وتعالى، لما شرع الدين الإسلامي، جعله نظامًا تشريعيًا متكاملًا تناول جميع جوانب الحياة، فهو كما اهتم بجانب العبادات وما يربط العبد بربه، جاء كذلك بما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض، بل عمل كذلك على بناء وتنمية المجتمع وترابطه وتكافله وتحضّره.

وأشار إلى أن ما نسعى لتحقيقه اليوم شامل لكل جوانب الخير والنماء والتنمية، فالشرع لم يضع فى الاولويات، المساجد والمستشفيات والمدارس ودور الأيتام فقط، فقد وضع قبلها الانشطة الخدمية والانتاجية التجارية والصناعية والزراعية لخلق فرص العمل الكريمة لابناء الامة الاسلامية.

وقال؛ لذا فنلتقى اليوم، لتحقيق أحد اهم اهداف غرفتنا، الا وهو دعم ريادة الأعمال، ومدهم بسبل التعامل مع متطلبات عصر التحول الرقمي، ليستمر القطاع الخاص في نشر النماء والتنمية، بما له من ديناميكية وحب للوطن، مدعوما من قياداتنا السياسية وحكوماتنا، لخلق فرص عمل كريمة لابنائنا.

الدول الإسلامية تزخر بالموارد البشرية المتميزة

وأشار إلى أن الدول الإسلامية، تتضمن دولا ذات موارد مالية، وأخرى ذات قدرات صناعية وتكنولوجية، وأخرى ذات قدرات زراعية، وأخرى موارد طبيعية متنوعة، ولكن جميعها تزخر بثروة أساسية، الموارد البشرية المتميزة، وبالأخص رواد الاعمال، خاصة في مجالات التحول الرقمى حيث نرى عشرات الشركات المتنامية والى بدأت كرواد اعمال منذ سنوات معدودة.

ينقصنا تضافر جهود الأمة الإسلاميةلمدهم بسبل العلم

وأوضح أن كل ما ينقصنا هو تضافر جهود الأمة الإسلامية من خلال إقامة برامج مثل برنامجنا اليوم، لمدهم بسبل العلم والحداثة، لتتكامل مع المميزات النسبية لجميع الدول الإسلامية، من رؤس الأموال، والعمالة المدربة، والتكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، والأسواق ذات الحجم الإقتصادى.

وشدد على إن التعاون على المستوى الأمة الإسلامية، بإقامة برامج مشتركة لدعم رواد الاعمال، ليس فقط فرصة إقتصادية متميزة فحسب، ولكن، وهو الأهم، سيؤدى لخلق فرص عمل، وتنمية حقيقية بالدول الإسلامية، ليصبح العالم الإسلامى القوة الإقتصادية التى نصبو إليها جميعا.

وقال إن تلك المشروعات المشتركة يجب ألا تكون فى التجارة والصناعة والزراعة فحسب، ولكن يجب أن تتنامى لمجالات التنمية المختلفة من تعليم وبحث علمى، وصحة، ونقل ولوجستيات، وبنية تحتية وغيرها من الخدمات، خاصة تكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال، والتى ستدعم النهضة الاقتصادية للأمة الإسلامية وستؤدى لتنمية الموارد البشرية، الثروة الحقيقية للأمة الإسلامية.

وأكد أنه يجب أن تتضمن المشروعات الزراعية خاصة فى ظل أزمة الغذاء التى يعانى منها العالم أجمع اليوم.

واختتم كلمته قائلًا: لقد ان الاوان لان نثبت لانفسنا ولابناء الامة الاسلامية اننا قادرون على تحقيق الطموحات، وتلبية الامال، والتنفيذ على ارض الواقع ما تحدثنا عنه جميعا لسنوات عديدة، فلنتعاون جميعا اليوم بشراكة حقيقية، من اجل الامة الاسلامية، لقد مضى قطار الحديث، وحان وقت العمل.