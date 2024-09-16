مدبولي يعقد اجتماعا مع اتحاد الغرف التجارية السعودية في الرياض

عقد منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين، على هامش زيارته للعاصمة السعودية الرياض.



والتقى، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، موضحا أن الزيارة الحالية للمملكة تأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.