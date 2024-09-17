تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال غسيل وتطهير المروقات والخزانات العلوية التى تتم بصفة دورية طبقا للخطة الموضوعة بجميع قري ومراكز محافظة سوهاج، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة، والتي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مما يضمن جودة المياه المنتجة من المحطات.

تطهير وتعقيم خزانات ومروقات محطات مياه الشرب الكبرى والصغرى بسوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الأعمال تشمل صيانة خطوط السحب والطرد وتطهير كميات من الرواسب كما يتم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال وتم عمل صيانة بأحواض التهوية وصيانة وتطهير لحوض الترسيب وصيانة جميع الطلمبات والوسط الترشيحي وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات وغسيل ونظافة حاويات المحطة، وبعد الانتهاء يتم تعقيم هذه الأحواض وتمتلئ بالمياه مرة أخرى.



مشيرا إلى أن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات تتم بواسطة فنيي المحطات والمعامل والتشغيل والصيانة باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل على تنقية مياه الشرب واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة بخطة الغسيل الدورية لأعمال الغسيل والتطهير وضرورة متابعة الشركة وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى المحافظة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى تؤخذ من المحطات والشبكات لعمل التحاليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها.



وأوضح الكيميائى منصور صابر رئيس قطاع المعامل بالشركة أن تنفيذ الخطة الدورية لتطهير وتعقيم المروقات والخزانات للمحطات المرشحة يتم تحت إشراف مسئولى مديرية الصحة وحضور فريق الشبكة والمعمل والسلامة والصحة المهنية ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم وغسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة بالنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007.

وأضاف منصور أن الغسيل الدورى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2024، تم التطهير بمروق"1،3" بمحطة المراغة جهينة السطحية وتطهير خزان محطة مياه الشورانية النقالى بمركز المراغة وتطهير مروق رقم "1" بمحطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا وتطهير خزان محطة نزة المحزمين بمركز جهينة بالاضافة الى تطهير خزان محطة القنطرة وتطهير حاويات ترسيب محطة ناصر النقالى بمركز سوهاج ومروق محطة مياه اخميم السطحية بمركز أخميم ومروق محطة طوخ النقالى بمركز المنشاة وتعقيم مروقات محطتى جرجا الجديدة وتوسعات جرجا بمركز جرجا، بالإضافة إلى أعمال الغسيل الاستثنائية التى تنفذ فى حالة وجود شكوى فى اى منطقة على نطاق المحافظة وأنه يتم رفع عدد 3 آلاف عينة مياه شهريا.