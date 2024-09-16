الأحد، بدء تسكين الطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء تسكين الطلاب القدامى من الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا فأعلى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024- 2025 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري.

نائب رئيس الجامعة التسكين سيستمر خمسة أيام

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن عدد الطلاب القدامى المستهدف تسكينهم 2320 طالبا وطالبة، ويستمر التسكين لمدة ٥ أيام بدأً من يوم الأحد الموافق 22 وحتي الخميس الموافق ٢٦ من نفس الشهر.

مدير عام المدن الجامعية ثلاثة أيام للطالبات ويومان للطلاب

وأوضح حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية أنه تم تخصيص ثلاثة أيام للطالبات ويومان للطلاب، كما تم توزيع الكليات على هذه الأيام وعمل جدول زمنى للتسكين بذلك، تفاديًا للازدحام الشديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور إنهاء إجراءات التسكين فى سهولة ويسر،وأضاف أن كافة إجراءات التسكين بالمدن الجامعية تم رفعها على موقع الزهراء للمدن الجامعية.

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