اشتراطات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القانون

حدد قانون العمل استحقاق الموظفون عند التقاعد مكافأة تسمى مكافأة نهاية الخدمة، وهي تختلف في شروطها ضوابطها وقيمتها من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، لكن القانون في كلا الحالتين يلزم الجهات ذات الصلة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو غيرها من القطاعات.





ويحصل الموظفون على مكافأة نهاية الخدمة في ضوء الاشتراطات الجديدة بقانون العمل والذي حدد سن التقاعد في ضوء ما نص عليها قانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات الذي وضع هو الآخر زيادة تدريجية في التقاعد تبدأ من 2032 عد 61 سنة بدلا من 60 سنة، ثم تتصاعد كل سنتين بمعدل سنة، ليكون التقاعد في 2040 عند 65 سنة.

مكافاة نهاية الخدمة للقطاع الخاص



وأوجب قانون العمل الجديد أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، وفي ضوء ذلك نص على أنه يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.



وأوجب القانون كذلك صرف مكافأة نهاية الخدمة لموفظي القطاع الخاص، فنص القانون على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.



وبشأن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، فقد نص القانون على أنه تستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.



قيمة مكافأة نهاية الخدمة



وحدد القانون قيمة مكافأة نهاية الخدمة، فنص على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.



وتستحق مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

وحظرت المادة 127 على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.



إلزام صاحب العمل بمنح مكافاة نهاية الخدمة



وألزم قانون العمل صاحب العمل بمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة حال إنهاء التعاقعد، فنص على أنه على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل، ونظم قانون العمل حقوق العامل فى حال إذا توفى وهو فى الخدمة، حيث نص على التزامات صاحب العمل تجاه العامل إذا توفى.

أما فيما يخص بنهاية عقد العامل، فقد حدد القانون حالاته، وهي أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها".