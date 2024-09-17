محافظ أسيوط يشدد على رفع نسب الإنجاز في ملفات التصالح بالمراكز التكنولوجية

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم؛ تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

التيسير على المواطنين بالمراكز التكنولوجية

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين.

رئيس مركز البداري يتابع التقدم لطلبات التصالح

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة هذا الملف الهام من خلال المراكز التكنولوجيا بكل مركز ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث قام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري ورضا خلف أحمد نائب رئيس المركز، بتفقد المراكز التكنولوجيا للاطمئنان على سير العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتذليل العقبات والعمل على دفع وتيرة العمل لنهو ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات وإزالة أي عقبات أمام المواطنين وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن فضلًا عن مراجعة شهادات البيانات لحث العاملين على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام.



يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.