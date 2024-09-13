محافظ أسيوط: رفع معدلات الأداء بملف التصالح فى مخالفات البناء

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على ضرورة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وتسليم نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لقانون 187 لسنة 2024، وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.

تسليم نموذج ٨ نهائي التصالح للمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء

وفي هذا الإطار قام عبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بتسليم نموذج ٨ نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وذلك بعد انتهاء الإجراءات واستكمال الأوراق واعتماد محافظ أسيوط ضمن الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد.

وأوضح رئيس مركز ساحل سليم أنه يتابع بصفة دورية الأعمال الجارية بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم العاملين بمنظومة التصالح للخدمات والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، لافتًا إلى تكليفات اللواء دكتور هشام أبو النصر وتوجيهاته المباشرة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لإنهاء ملفاتهم في سهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.