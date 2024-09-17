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وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشهد احتفالية مسجد سليمان محمود بذكرى المولد النبوي

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية

 شهد الشيخ سلامة عبدالرازق  وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، احتفال مسجد  سليمان محمود بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

جاء ذلك في إطار احتفال مديرية الأوقاف بالإسكندرية بذكرى ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بحضور كل من الشيخ حاتم سالم مدير إدارة أوقاف شرق والشيخ محمود منصور مفتش دعوة بإدارة شرق وإمام المسجد.

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أوقاف الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف 

 وخلال كلمته قال الشيخ سلامة عبد الرازق:  في مثل هذا الشهر - شهر ربيع الأول - أشرق النور وبزغ الفجر وولد خير البشر رسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة يقول الله جل في علاه ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾



كما شهد  وكيل الوزارة احتفالية أخرى بمسجد الشوماني بإدارة أوقاف الجمرك بحضور الشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك وقيادات الدعوة.

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اوقاف الاسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق

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