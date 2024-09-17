وزير الأوقاف السابق عن فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه: دعوات باطلة فاسدة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أن الدعوة إلى سرقة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو عدم سداد مستحقات الدولة دعوات باطلة فاسدة.

وأضاف "جمعة" عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الدعوات فيها تشويه للدين الذي يأمرنا بالوفاء بالحقوق، وهدم للوطن، وتدمير للقيم.

إيقاف الدكتور إمام رمضان صاحب فتوى إجازة سرقة الكهرباء والمياه

وكانت جامعة الأزهر قد قررت في وقت سابق، إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام سعيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب، بعد فتوى إجازة سرقة الكهرباء والمياه.