محافظ المنوفية: الانتهاء من إنشاء وتطوير 66 مدرسة ورفع كفاءة 1102 فصل

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، إنه تم الانتهاء من تسليم (37) مدرسة تنوعت ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئي وصيانات شاملة بإجمالي 538 فصلا دراسيا بنطاق الإدارات التعليمية بأرجاء المحافظة بقيمة استثمارية بلغت 233 مليونا و123 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 29 مدرسة بإجمالي 564 فصلا دراسيا بإجمالي استثمارات تقترب من 87 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعام 2023/2024.



يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على انطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2688 بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري لسد العجز بالمدارس والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبيل بداية العام الدراسي.



وكيل وزارة التربية والتعليم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.



حملات النظافة لرفع المخلفات

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيرًا على الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه ميدانيًا انتظام سير العملية التعليمية وعلى مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.