ضبط طن ونصف "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية (صور)

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على أن المحافظة تواصل تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات.

جاء ذلك خلال متابعته للحملة التي قامت بها مديرية الطب البيطري بالغربية والتي عن تحرير عدد ٢ محضر، وضبط كمية طن ونصف أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.