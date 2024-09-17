الأنبا دانيال يكرم المشاركين في مهرجان النيروز الفني في إيبارشية المعادي

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، بختام مهرجان النيروز الفني لعام ٢٠٢٤ للتربية الكنسية، على مسرح كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

وكرّم نيافة الأنبا دانيال الفائزين، ووزّع الجوائز وشهادات التقدير وقسائم مجانية لحضور كورسات وورش فنية على ١١٠ من أصحاب المواهب الفردية، كما سلّم ٣٢ جائزة للفائزين في الأعمال الفنية الجماعية.



يُذكر أن المهرجان استمر على مدار سبعة أيام، في الفترة من الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي وحتى السادس من سبتمبر الجاري، وتضمن عروضًا فنية مختلفة، منها أعمال فردية وجماعية، وشمل معرضًا ضمَّ الأعمال الفنية في مجالات الرسم والفنون التشكيلية، والذي افتتحه نيافة الأنبا دانيال في اليوم الأول من المهرجان.

هذا وبلغ عدد المشاركين في المهرجان أكثر من ٣٥٠٠ مشارك ومشاركة من أبناء الإيبارشية، و٦٠٠ خادم وخادمة.