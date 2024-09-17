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سياسة

الأنبا ميخائيل يفتتح مركزا لتنمية مهارات ذوي الهمم في إيبارشية حلوان

إيبارشية حلوان، فيتو
إيبارشية حلوان، فيتو

افتتح نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو للأقباط الأرثوذكس، مركز "الشهيد مارمينا والبابا كيرلس" لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار زيارته الرعوية لكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بغرب حلوان، حيث يوجَد المركز بمبنى الخدمات الملحق بالكنيسة (مبنى مزار الشهداء).

شهد الافتتاح الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي، وأعضاء لجنتها، وعدد من خدام خدمة الأنبا أبرام للتنمية، ويستقبل المركز الأطفال من سن ٣ سنوات وحتى ١٢ سنة.

 

يقدم المركز خدماته للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وصعوبات التعلم، وتشتت الانتباه، والتوحد، والتأخر العقلي، بالإضافة إلى اضطرابات النمو الشامل، حيث يتم تطبيق كل هذه البرامج تحت إشراف فريق متخصص من الأخصائيين المتميزين.

زيارة حضانة أطفال "البابا كيرلس"

وفي السياق الرعوي ذاته، زار نيافة الانبا ميخائيل حضانة أطفال "البابا كيرلس" بالكنيسة ذاتها، لحضور حفل تخرج أطفال الحضانة، وبداية عام دراسي جديد، حيث أشاد بالفقرات المتنوعة التي قدمتها الأطفال بالحضانة، ومنها الألحان والترانيم الروحية وعرض اسكتش للأطفال.

وفي ختام زيارته للحضانة وزع نيافته الهدايا التذكارية والشهادات على الأطفال الخريجين من الحضانة.

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متلازمة داون الانبا ميخائيل أسقف حلوان تنمية مهارات ذو الهمم إيبارشية حلوان حضانة أطفال البابا كيرلس

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