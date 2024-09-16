الليلة بالسامر، "حديث الصباح والمساء" و"الحوش" ضمن مهرجان مسرح الهواة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم العرض المسرحي "حديث الصباح والمساء" في ثانِ أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر المهرجان حتى 21 سبتمبر الحالي.

عرض حديث الصباح والمساء

العرض إنتاج المعهد العالي للفنون الشعبية، بالتعاون مع جمعية البسمة، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإعداد وإخراج محمد شاكر، أداء تمثيلي: رؤيا الديدي، منة علي، عاصم ترك، محمد المغازي، منة توفيق، حبيبة زيكو، عمرو محروس، أحمد مصطفى، محمود عبد الواحد، جودي توفيق، نيرة عبد العزيز، آية العزاوي، مارو، إسلام أبو النجا، زياد فايد، ديكور أية خالد، إضاءة إبراهيم حسن، فيديو مابينج محمد المأموني، تأليف موسيقى إسلام صالح، أزياء وماكياج ومساعدي إخراج مآب جاسور، بدر عيسوي، دنيا، محمد الزيدية، ومخرج منفذ أحمد الأسمر.

تدور أحداثه حول فلسفة الحياة والموت منذ بداية خلق آدم وحواء، مرورا بحياة الكثير من البشر، للتأكيد على أنه مهما اختلفت الأحداث فإن البداية والنهاية واحدة.

عرض الحوش

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة جمعية نادي المسرح ببورسعيد، ويحمل اسم "الحوش"، عن نص "الحضيض" للروائي الروسي مكسيم چوركي، إعداد وإخراج محمد المصري، ويقام في الساعة الثامنة مساءً.

العرض أداء: عمرو لبيب، آية إبراهيم، سما كسبة، عمرو قاسم، أمجد وائل، كريم وسام، ياسمين زكريا، نور مصيلحي، بسملة مصيلحي، ميدو الوصيف، مهيمن هشام، مصطفى الدالي، كريم مصطفى، سما منسي، وليد رمضان، يوسف الطوبشي، تصميم إضاءة مهيمن هشام، ماكياج سما منسي، كيروجراف وليد رمضان، ديكور محمود شريف، مؤثرات صوتية أحمد معطي، ومخرج منفذ أمجد وائل.

تدور أحداث العرض حول مجموعة من الشخصيات تتفاعل داخل بيئة مغلقة، تتجلى صراعاتهم وتظهر مشاكلهم الاجتماعية والإنسانية في إطار درامي يعكس أوضاع تلك الفئات المهمشة.

يعقب العرضين المسرحيين ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د. محمد زعيمة.