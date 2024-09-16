الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

افتتاح مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين بالسامر (صور)

افتتاح مهرجان مسرح
افتتاح مهرجان مسرح الهواة، فيتو

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الأحد، افتتاح فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، بحضور الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

افتتاح مهرجان مسرح الهواة 

وحضر الفعاليات، الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وهاني كمال رئيس المهرجان، عبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من المبدعين والقيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين.

وبدأت فعاليات الحفل، بافتتاح معرض للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية التي تشرف عليها الهيئة ومعرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان والفنان الراحل زكريا الحجاوي ونبذة عن العروض المشاركة، من مونتاج وإخراج محمد شومان، وذلك قبل أن يدشن العرض المسرحي "النصف الثاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح تأليف وإخراج أحمد رجائي.

تكريم أسماء الفنانين الراحلين 

كما شهدت الفعاليات تكريم أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: الفنان أشرف عبد الغفور وتسلمت التكريم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكرم المهرجان اسم كل من: محمود الجندي، د. عايدة علام، أحمد حلاوة، د. علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، وممدوح أبو يوسف.

المكرمون في افتتاح مهرجان مسرح الهواة 

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

لجنة تحكيم عروض مسرح الهواة 

وحضر الفعاليات لجنة التحكيم المكونة طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وأعضاء لجنة المشاهدة المكونة من المخرجين د. عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر،  

الليلة، "النص التاني من الطريق" يفتتح عروض مهرجان مسرح الهواة

تكريم اسمي أشرف عبد الغفور والجندي ومشاركة 11 عرضا بمهرجان مسرح الهواة على السامر

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مسرح السامر افتتاح مهرجان مسرح الهواة مسرح الهواة الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف

الأكثر قراءة

شريف إكرامي: هذه المقولة ضد مبادئ الأهلي ورمضان صبحي سيقاضي جمال علام

على مسئولية مجدي عبد الغني، هذا موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية