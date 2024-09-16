افتتاح مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين بالسامر (صور)

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الأحد، افتتاح فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، بحضور الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

افتتاح مهرجان مسرح الهواة

وحضر الفعاليات، الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وهاني كمال رئيس المهرجان، عبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من المبدعين والقيادات الثقافية والنقاد والمسرحيين.

وبدأت فعاليات الحفل، بافتتاح معرض للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية التي تشرف عليها الهيئة ومعرض للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان والفنان الراحل زكريا الحجاوي ونبذة عن العروض المشاركة، من مونتاج وإخراج محمد شومان، وذلك قبل أن يدشن العرض المسرحي "النصف الثاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح تأليف وإخراج أحمد رجائي.

تكريم أسماء الفنانين الراحلين

كما شهدت الفعاليات تكريم أسماء الفنانين والكتّاب والقيادات الراحلين وهم: الفنان أشرف عبد الغفور وتسلمت التكريم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، وكرم المهرجان اسم كل من: محمود الجندي، د. عايدة علام، أحمد حلاوة، د. علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، وممدوح أبو يوسف.

المكرمون في افتتاح مهرجان مسرح الهواة

بجانب تكريم الفنانات القديرات: عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

لجنة تحكيم عروض مسرح الهواة

وحضر الفعاليات لجنة التحكيم المكونة طارق الدسوقي د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وأعضاء لجنة المشاهدة المكونة من المخرجين د. عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر،