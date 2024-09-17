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حوادث

ضبط 12 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 12 طن دقيق مدعم
ضبط 12 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي  12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

 

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الإدارة العامة لشرطة التموين التلاعب بأسعار الخبز البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار أجهزة وزارة الداخلية

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