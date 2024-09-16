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اقتصاد

وزير الاستثمار يجري لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين

وزير الاستثمار يجري
وزير الاستثمار يجري لقاءات مكثفة

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين، وذلك في إطار مشاركته ضمن الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية.

وقد التقى الوزير  خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر.

كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور هشام الجضعى رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بحثا خلاله استحداث آلية للاعتماد المتبادل للشركات لتسهيل عملية التجارة بين البلدين، كما ناقش الاجتماع بعض الإجراءات الجديدة المطبقة من قبل هيئة الغذاء السعودية على الصادرات المصرية من اللحوم

 كما تناول اللقاء بحث كيفية الاستفادة من التجربة السعودية فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج عن الشحنات وهو ما أسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب السلع وعمليات الإفراج عن البضائع.

والتقى الوزير أيضا  رعد حسان نائب رئيس شركة أكوا باور السعودية، والتي تعد إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط في مجال حلول الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لبحث مشروع الشركة الجديد في مصر بتكلفة استثمارية تقريبية تبلغ ١.٥ مليار دولار.

وجدير بالذكر أن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة في السعودية ومختلف دول العالم تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وعلى سبيل المثال في دولة أوزبكستان وحدها ١٥ مليار دولار.

 

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وزير الاستثمار مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئة الغذاء السعودية

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