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رياضة

مبلغ ضخم، اتحاد كرة اليد يحرم المنتخب من مكافآت الأولمبياد

محمد الأمين رئيس
محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يشهد المنتخب الوطني لكرة اليد أزمة كبيرة، بسبب تراجع مجلس إدارة الاتحاد عن صرف مكافآت الفوز للاعبين على المباريات التي خاضوها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تصريحات رئيس اتحاد كرة اليد

ومن جانبه قال الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، إنه يرى أن المبلغ المستحق للاعبين كبير، وأنه يجب إعادة النظر في حجم المكافأة بما يتناسب مع النتيجة التي تحققت في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح الأمين، أن المنتخب قدم أداء جيدا خلال مشاركته في أولمبياد باريس ورغم ذلك لم يتمكن من عبور الدور ربع النهائي أمام منتخب إسبانيا، وأن الجماهير لا تعلم كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة.

وتابع: “سيتم الاستقرار على القرار النهائي خلال اجتماع مجلس الإدارة، ويجب دراسة الأمر بشكل جيد”.

وعلمت “فيتو"، أن مجلس الإدارة برئاسة محمد الأمين، كان قد اتخذ قرارا بتحديد مكافآت الفوز في مباريات الأولمبياد، وتم إبلاغ اللاعبين بالقرار من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز.

غضب في صفوف المنتخب لأول

وكشف مصدر، أن اللاعبين أبلغوا الاتحاد غضبهم من عدم حصولهم على المستحقات المتأخرة، وأن المعسكر المقبل المقرر له في شهر أكتوبر قد يشهد غياب عدد منهم.

وعلى الجانب الآخر، رفض محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد صرف مستحقات اللاعبين في انتظار الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة بسبب ضخامة المبلغ على حد وصفه.

وأنهى المنتخب الوطني لكرة اليد مؤخرا مشاركته في أولمبياد باريس 2024، بالخسارة أمام منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي.

وخاص المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات، فاز في 3 أمام المجر والنرويج والأرجنتين، وتعادل أمام فرنسا وخسر أمام الدنمارك.

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