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رياضة

كرة اليد، منتخب الشباب يصل القاهرة اليوم بكأس البطولة الإفريقية

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تعود اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد شباب مواليد 2004 إلى القاهرة، بعد ختام مشاركتها في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري بتونس.

وحصد المنتخب الوطني لقب البطولة بعد الفوز على منتخب تونس صاحب الأرض والجمهور في المباراة النهائية بنتيجة (29-25).

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 17-11، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني.

 

وكان شباب الفراعنة قد تصدروا المجموعة الأولى بعد الفوز على كلًا من: “مالي وغينيا والمغرب” على الترتيب، ثم فازوا على المنتخب الليبي في ربع النهائي قبل أن يحققوا الفوز على المنتخب الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية.

 

قائمة منتخب الشباب في بطولة إفريقيا

 وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعبًا وهم: "يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي".

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من مهند السحيلي المدرب العام، محمد سراج مدرب حراس المرمى، مازن محمد إداري، محمد مصطفى طبيب.

كما يتواجد مع المنتخب محمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية، ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

 

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