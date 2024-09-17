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اقتصاد

20 شركة صناعات غذائية مصرية تشارك بمعرض World Food Moscow في روسيا

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة بالمعرض،فيتو

 تشارك 20 شركة  مصرية للصناعات الغذائية، في فعاليات الدورة الـ 33 من  معرض World Food Moscow والذى يُعد من أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في روسيا كونه منصة مثالية للترويج لمنتجات الأطعمة والمشروبات من مختلف دول العالم.

ويجمع المعرض آلاف الشركات الدولية بما في ذلك المشترين الرئيسيين في روسيا، وممثلي كبرى سلاسل التجزئة، وتجار الجملة، وغيرهم من المستوردين المُهتمين بقطاع الصناعات الغذائية. 

 

معرض World Food Moscow

 ويعد  معرض World Food Moscow أكبر معرض مُتخصص في قطاع الصناعات الغذائية بروسيا الإتحادية  ،وتستمر فعاليات المعرض لمدة 4 أيام وتتم المشاركة المصرية  من خلال التعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

الأسواق المستهدفة أمام المنتجات الغذائية المصرية

تُشارك مصر بهذا المعرض الهام لأكثر من 20 عام على التوالي، حيث يعد السوق الروسي أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام المنتجات الغذائية المصرية.

وبلغت الصادرات المصرية إلى روسيا الإتحادية 75 مليون دولار عام 2023.

 


وتتنوع المنتجات المعروضة من الشركات المصرية بين العصائر، المكرونات، الخضروات والفواكه المجمدة، المعلبات، منتجات الألبان والأجبان، البطاطس المجمدة، الشاي والأعشاب.
 

 

 كما تتضمن المنتجات "  الحبوب والبقوليات، وزيتون المائدة والمخللات، وغيرها من المنتجات المصرية التي تحظى بقبول في السوق الروسي

 

 جهاز التمثيل التجاري المصري

وتم الترويج لجميع الشركات العارضة بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكاتبه في مختلف دول العالم، كما تم توجيه دعوات لكبار المستوردين والسلاسل التجارية في روسيا لزيارة الشركات المصرية خلال المعرض لبحث فرص التعاون وذلك بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في موسكو.

 صادرات الصناعات الغذائية للسوق الروسى خلال 2023 

كشف المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الأغذية المصنعة إلى السوق الروسى خلال العام الماضي سجلت نحو 75 مليون دولار بتراجع قدره 1% عن عام 2022.

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من نحو 142 شركة مصرية نجحت فى التصدير إلى السوق الروسى خلال العام الماضى منها 20 شركة صادراتها زادت على المليون دولار.

 

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أهم المنتجات المصدرة إلى روسيا خلال 2023

وأوضح أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة أهم المنتجات المصدرة إلى روسيا خلال 2023، حيث استحوذت على نسبة 38% من إجمالى الصادرات بقيمة 28 مليون دولار، تليها الخضروات المجمدة بقيمة 14 مليون دولار وبنسبة 18%، ثم البسكويت بقيمة 7 ملايين دولار وبنسبة 9%، ثم الجبن الأبيض بقيمة 6 ملايين دولار وبنسبة 8 %، ثم محضرات خضر بقيمة 5 ملايين دولار وبنسبة 7 %، ثم أسماك بقيمة 3 ملايين وبنسبة 4 %، ثم الزيتون المخلل أو زيتون المائدة بقيمة 2 مليون دولار وبنسبة 3 %، ثم فواكه مجمدة بقيمة مليوني دولار وبنسبة 3%، ثم مواد زلالية بقيمة مليونى وبنسبة 3%، ثم أجبان أخرى بقيمة مليونى دولار وبنسبة 3%، لتمثل هذه المنتجات العشر نحو 97 % من إجمالي صادرات مصر من الأعذية المصنعة للسوق الروسى خلال 2023.

 

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الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التصديرى للصناعات الغذائية

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