قانوني يشرح نص المادة التي فعلت بها النيابة بدائل الحبس البسيط

فعلت النيابة العامة نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط.

وفي هذا الإطار شرح الخبير القانوني إسماعيل بركة نص المادة ٤٧٩ إجراءات جنائية التي اعتمدت عليها النيابة في القرار، وقال بإن المادة تنص على “ لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد ٥٢٠، وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.



وأضاف بركة أن تلك الأعمال تكون وفقا لما يحدده وزير العدل أو النيابات أو في الأقسام، مشيرا إلى أن ما صدر من قيام النيابة العامة بتفعيل نصوص بدائل الحبس البسيط وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، هي خطوة هامة ونتمنى التوسع فيه خصوصا في العقوبات البسيطة وذلك تخفيفا على المتهمين وأهاليهم في ظل الظروف المعيشية الغالية وحفاظا على هؤلاء المتهمين من الاختلاط بعتاة الإجرام والتعلم منهم.



وأشار المحامي إسماعيل بركة أن هذا القرار يخفف علي عاتق الدولة أيضا مصاريف كثيرة من أماكن في الأقسام أو السجون وما تتكلفه الدولة من ملابس وأكل وحراسة وغير ذلك للمسجون، مضيفا إلى ضرورة التوسع في تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة القضايا محل التحقيق خصوصا في اتهامات الجنح التي عقوبتها أقل من عام، وكذلك في بعض الجنايات التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات وهو ما تتنهجه كافة القوانين الحديثة في البلاد الأخرى.

وقالت النيابة العامة إنه في إطار حرصها على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية؛ قررت النيابة العامة تشغيل ٥٤ محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وجاء ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن کاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.