وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وأكد وزير الإسكان، أن هذا الاجتماع الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" يهدف إلى التعاون مع النواب لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت فى إطار القواعد المعمول بها والإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتقدم أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ"، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الاهتمام الكبير الذى يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة، وتوجيه أعضاء مكتبه الفنى للمتابعة المباشرة والميدانية، وسرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعات، وكذا توجهوا بالشكر لجميع مسئولى الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.