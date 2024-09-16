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مستشار وزير الإسكان: تسهيلات جديدة بشأن تراخيص البناء والتصالح بالمخالفات

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، عن  تيسيرات وتسهيلات جديدة  في ملف التصالح بمخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء.

 

قرار وزير الإسكان بشأن تراخيص البناء

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن وزير الإسكان أصدر قرارًا بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء.

 

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تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ولفتت إلى أنه تم العمل على تبسيط وتسهيل شروط إصدار تراخيص البناء، وتسهيل حصول المواطنين المتقدمين بطلبات على نماذج 7 و8 المتعلقة بـ التصالح في مخالفات البناء.

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