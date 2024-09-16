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عقارات

حقيقة طرح شقق بنظام الإيجار التمليكي

الايجار السكني التمليكي،
الايجار السكني التمليكي، فيتو

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي: إن الفترة المقبلة ستشهد تجربة فكرة الإيجار السكني التمليكي بشكل مصغر.

حوافز الإيجار السكني التمليكي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سنضع عدة حوافز لتشجيع الناس على الاستفادة من نظام الإيجار السكني التمليكي، الذي يشترط فيه التزام المواطن بسداد الإيجار.

شروط الإيجار السكني التمليكي

وتابع:"سنجرب نظام الإيجار السكني التمليكي في نموذج مصغر وحال نجاح التجربة سيتم إعادة النظر في الشروط من باب التفكير في زيادته وتوسعته".

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نظام الإيجار


وأوضحت: أن الإيجار السكني التمليكي هو نظام إيجار عادي ولكن يوضع فيه مميزات التحويل إلي التميلك.

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مى عبد الحميد الاسكان الاجتماعي الايجار السكني التمليكي صندوق الاسكان الاجتماعي نظام الايجار

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