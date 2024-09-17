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يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

يخت من النفايات،فيتو
يخت من النفايات،فيتو

 قام اليوتيوبر الفيتنامي ثانه تشي بصناعة قارب على شكل طبق طائر، وجربه بنجاح في أحد الأنهار.

 

يخت من مكب النفايات

 وتم استعمال الخردة الموجودة في مكب النفايات لصناعة القارب الخارج عن المألوف، الذي جمع بين شغف الشاب بالخيال العلمي وموهبته في الابتكار.

ويظهر مقطع فيديو على منصة "يوتيوب" مراحل صناعة الشاب للقارب، الذي يبدو على شكل طبق طائر كلاسيكي بتصميم أنيق للغاية، يتسع لشخصين.

وقال الشاب إنه استخدم مواد خردة لصناعة قاربه، الذي استغرق منه حوالي شهر للانتهاء منه، مشيرا إلى أن فكرة المشروع مستنبطة من حلمه، فذات ليلة شاهد قاربا يشبه الصحن الطائر في منامه، فقرر تحقيق ذلك.

وقال اليوتيوبر الفيتنامي: "لقد صنعت طبقا طائرا يشبه الصحن الطائر، لقد رأيته في حلمي وكانت المناورة به في النهر ممتعة للغاية".

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الملاهي المائية حرب فيتنام طبق طائر فيتنام قارب مكب النفايات

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