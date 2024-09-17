أول قمر عملاق فى 2024.. بدر الحصاد يزين فجر 18 سبتمبر.. خسوف جزئى للقمر.. مدته 4 ساعات و6 دقائق.. ظل الأرض يحجب نسبة 3,5% من مساحة قرص القمر.. يُرى فى مصر وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

يزين بدر سبتمبر السماء في فجر 18 سبتمبر، والمقرر أن يكون أول قمر عملاق فى 2024، ويتزامن ذلك مع حدوث خسوف جزئى للقمر، ومن الممكن رؤيته فى مصر.

موعد اكتمال القمر

الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن موعد اكتمال قرص القمر، حيث يصبح بدرا كامل الاستدارة في 18 سبتمبر، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

قمر الحصاد

ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل في السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 17 ويستمر حتى 19 سبتمبر.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم “قمر الذرة” أو “قمر الحصاد” لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث قرب الاعتدال الخريفي أيضا.



القمر العملاق

وأوضح تادرس أنه القمر العملاق الأول من ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، حيث يكون القمر عملاقا عندما يتواجد في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلًا ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد،علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

خسوف القمر

وصرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، أن العالم سوف يشهد خسوفًا قمريًا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024م.

وقال رابح إن الخسوف يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا، ويتفق هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

وسوف يُرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة.



الخسوف الجزئي للقمر

وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحًا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي، بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.

خسوف القمر

كما كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث خسوف القمر بالتزامن مع اكتماله يوم 18 سبتمبر، لافتا إلى أن الخسوف لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا.

خسوف القمر الجزئي

وقال تادرس: إن الخسوف الجزئي للقمر يحدث هذا الشهر في نفس موعد اكتمال القمر، حيث يمر القمر في شبه ظل الأرض، ثم في ظل الأرض، ويغمق لونه، ويصير داكنا أثناء عبوره شبه ظل الأرض، ثم يظلم جزء صغير من الطرف الأيمن لقرص القمر في ذروة هذا الخسوف كما نراه في مصر.

ويُرى هذا الخسوف أيضا في المنطقة العربية، وكل أفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وجزء كبير من آسيا.

كوكب الزهرة

وفى 18 سبتمبر، يتراءى كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية)، مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء).

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة، حيث نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، وحتى يبدأ المشهد بالغروب في الـ 8:00 مساء تقريبا.

والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.