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ثقافة وفنون

محمد صبحى يعرض لقطات من مسرحيته الجديدة «فارس يكشف المستور».. صور

جانب من المسرحية.
جانب من المسرحية. فيتو

كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن لقطات جديدة من أحدث عروضه المسرحية "فارس يكشف المستور " المقرر انطلاقها علي مسرح مدينة سنبل.

بداية من 19 سبتمبر الجاري، وتندرج تحت العروض الكوميدية الغنائية، وهي من أشعار وأغاني  عبدالله حسن، وتلحين وتوزيع  شريف حمدان. 

وتشارك خلالها الفنانة ميرنا وليد مع الفنان محمد صبحي للمرة الأولى في عمل مسرحي. 

تفاصيل مسرحية محمد صبحي الجديدة 

وبدأت ميرنا وليد التحضيرات لمسرحية فارس يكشف المستور، المقرر عرضها قريبا علي خشبة مسرح مدينة سنبل مع الفنان محمد صبحي.

ومن ناحية أخري عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته في وقت سابق بإعادة تقديم عرضه المسرحي "عائلة ونيس" من فريق مسرح إحدى المدارس الكبرى، وذلك على خشبة مسرح مدينة سنبل للثقافة والفنون بمدينة 6 أكتوبر.

 

وقال محمد صبحي في تصريحات على هامش تقديم العرض: "ببقى سعيد جدا بالمشاريع المسرحية التي تقام في المدارس، الطلبة قدموا العرض وهم بيحبوه ومؤمنين بقضاياه". 

وتابع: "عروض المدارس لابد أن لا تزيد عن ساعة و١٠ دقائق، كما يجب على فرق المسرح بالمدارس تقديم عروض وأعمال الستينيات والسبعينيات ويعيدوا هذه الأعمال من جديد على المسرح". 

وأضاف محمد صبحي: "كنت مرعوب إن المدارس يغزوها التيك توك وكنت مرعوب إن الانحلال والتفاهات يكون لها الريادة في مصر، لا مبقتش الريادة ولا حاجة.. وهناك دول تستغل التفاهة والسخف في فننا وتقدمه للعالم كله". 

عرض عائلة ونيس 

وكان فريق مسرح إحدى المدارس الكبرى قد قدم في وقت سابق  عرض "عائلة ونيس" والمأخوذ عن العرض الشهير للفنان محمد صبحي، كما تم الاحتفاء بصناع العرض بعد تقديمه على خشبة مسرح مدينة سنبل للثقافة والفنون.

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الفنانة ميرنا وليد الفنان الكبير محمد صبحي الفنان محمد صبحي فارس يكشف المستور عرض عائلة ونيس

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