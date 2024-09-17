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رياضة

الزمالك يرفع راتب عبد الواحد السيد ومجدي بنسبة 100%

عبد الواحد السيد،
عبد الواحد السيد، فيتو

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك وافق على زيادة راتب عبد الواحد السيد مدير الكرة، بنسبة 100%.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبد الواحد السيد كان يتقاضى 175 ألف جنيه بالضرائب ولكنه أصبح 350 ألف جنيه بالضرائب".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك وافق أيضًا على زيادة راتب أحمد مجدي مدرب عام الفريق، بنسبة 100% بعد مجهوداته خلال الفترة الماضية".

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني 

ومن المتوقع أن يثبت البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه الذي بدأ مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني في مباراة الاياب. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الشرطة الكيني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي 

في خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر. 

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري. 

سامسون خارج حسابات الزمالك في الموسم الجديد

الكونفدرالية، تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32

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