رفض الانضمام لمودرن سبورت وإنبي، كواليس انتقال لاعب الأهلي إلى سيراميكا

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عابدين لاعب النادي الأهلي الشاب، أتم انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عابدين تلقى 3 عروض من مودرن سبورت وإنبي وسيراميكا كليوباترا، لضمه ولكن اللاعب هو من اختار وجهته المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يحصل على عروض من أندية الدوري لاستعارة اللاعبين الشباب، ولكن النادي منفتح لأي عرض لرحيل اللاعبين على سبيل الإعارة".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قام بإدراج اسم أحمد عابدين في قائمته الأفريقية قبل غلق القيد الإفريقي يوم الخميس الماضي الموافق 12 سبتمبر.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.