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رياضة

أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح، واللاعب خارج مباراة السوبر

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة تدعم اللاعب أحمد فتوح في أزمته الأخيرة، بكل ما أوتيت من قوة.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك: "إدارة النادي تواصل مساندة ودعم لاعبها أحمد فتوح حتى انتهاء أزمته".

وعن موقف فتوح من السوبر الأفريقي، قال: "لم نُقيد اللاعب أفريقيًا وبالتالي فلن يخوض مباراة الأهلي القادمة بالرياض على لقب السوبر".

إخلاء سبيل أحمد فتوح

وقررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

من ناحية أخرى، كشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

إنهاء إجراءات الإفراج عن أحمد فتوح من قسم مطروح

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