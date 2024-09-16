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رياضة

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

أحمد فتوح لاعب نادي
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فيتو

أحمد فتوح، قال أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك: طلبنا تصريحا بتقدير الدية الشرعية من فضيلة مفتي الديار المصرية والمحددة 35 كيلو و700 جرام من الفضة أي ما تعادل مليون 750 ألف جنيه.

قيمة الدية الشرعية في قضية أحمد فتوح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: قدرنا الدية التي سندفعها لأهل المتوفى بقيمة مليون و750 ألف جنيه، وفي النهاية الأمر ليس إجباريا على أسرة المتوفى والقبول بالدية يتطلب موافقتهم.

قصة رفض الدية الشرعية من أحمد فتوح

ولفت إلى أن المحامي الخاص بورثة أمين الشرطة هو من صرح برفض ابنة المتوفى الدية الشرعية، مؤكدًا أن إجراءات الدية والتصالح سيديرها أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله بنفسه لذلك طلبنا من المحكمة خروجه حتى يتمكن من تقديم العزاء لأهل المتوفى وهذا فرض واجب والتواصل معهم بخصوص الاتفاق بشأن الدية الشرعية.


استدعاء رئيس الطب الشرعي

وأشار: أما بخصوص واقعة المخدرات، فالمحكمة أصدرت قرارا باستدعاء شاهد الإثبات القائم بالتحليل بمصلحة الطب الشرعي ورئيس الطب الشرعي بالإسكندرية، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي مخدرات بسيارة أحمد فتوح أثناء واقعة الحادث وهذا مثبت في أوراق القضية.

 

تحليل مخدرات أحمد فتوح


وتابع: "فتوح مكنش معاه مخدرات في العربية وهذا مثبت في أوراق القضية ولكن تحليل المخدرات هو من رصد تعاطيه فقط".

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إجراءات التصالح ومرافعة المخدرات

واختتم محامي أحمد فتوح: الخطوة المقبلة إتمام إجراءات التصالح مع أهل المتوفى، ثم مرافعاتنا في 22 أكتوبر المقبل بخصوص تعاطي المخدرات.

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