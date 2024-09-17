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محافظات

حقيقة تسمم مياه الشرب بمنطقة الزينية شمال محافظة الأقصر

مياه الشرب، فيتو
مياه الشرب، فيتو

سادت حالة من الذعر والقلق بين مواطني مركز الزينية شمال محافظة الأقصر، خلال الساعات القليلة الماضية عقب انتشار شائعة تفيد تسمم مياه الشرب، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

 

شائعة تسمم مياه الشرب بالزينية

 

«فيتو» تواصلت مع العميد أحمد الهواري، رئيس مركز الزينية في الأقصر، والذي أكد أن تلك الشائعات التي انتشرت بين المواطنين كانت بدايتها قيام أحد الأشخاص بمطالبة المواطنين بعدم الشرب من مياه الحنفية مستخدما فى ذلك أحد مكبرات الصوت.


وقال رئيس مركز الزينية بالأقصر: إن المياه صالحة للشرب، وتم إخطار شركة مياه الشرب لإحضار فريق من المعامل لفحص المياه وتبين أنها نظيفة وغير مسممة كما ادعى بعض المواطنين، مؤكدا أن ما تم تداوله عن تسمم مياه الشرب هو شائعة مغرضة.

وأكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر لـ “فيتو”، أن المياه صالحة للشرب وغير مسممة، وأن تلك الأخبار مجرد شائعة تداولت بين المواطنين بالمناداة عبر سيارات بها مكبرات الصوت، تحض الأهالي بالامتناع عن تناول المياه من الحنفية، وأكد أن محطة مياه الصعايدة تغذي منطقة الزينية قبلي تواصل عملها بشكل طبيعي والمياه بها صالحة للشرب.

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