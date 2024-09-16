بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

ورد إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر بلاغ بالعثور على جثة شاب أسفل رديم تراب بطريق عزبة سيدنا التابعة لمركز الطو، وسط ظروف غامضة بعد 10 أيام من اختفائه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الأقصر حول العثور على جثة شاب يدعى محمد شحات وشهرته الديب يبلغ من العمر 28 عاما.

من الاختفاء إلى الموت



ودلت المعلومات الأولية أن الشاب كان قد تغيب عن منزله منذ يوم الجمعة الموافق من السادس لشهر سبتمبر الجاري، ومقيم بناحية قرنة مرعي التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وكانت أسرته تبحث عنه.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

أمن الأقصر يكثف التحريات

وتكثف مباحث مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر جهودها لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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