الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة (صور)

اللحوم الفاسدة، فيتو
اللحوم الفاسدة، فيتو
ads

نفذت إدارة تموين العمرانية حملة تموينية مكثفة شملت كافة المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط، وتحرير 3 محاضر لعدم وجود إعلان عن الأسعار، وتحرير 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم خلال الحملة ضبط وحجز حوالي 800 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة.

وقام فريق العمل بإدارة تموين العمرانية، برئاسة خالد أبو حجر، وبالتعاون مع حي الطالبية والطب البيطري، بتنفيذ الحملة بنجاح، حيث تمكنوا من رصد العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطب البيطري المخابز البلدية المدعمة منافذ التموين

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يفتتح غدا معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل

جهاز شئون البيئة يسيطر على عدة اشتعالات بالمحافظات (صور)

حملة شاملة لتنظيف وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع الهرم ورفع السيارات المتهالكة

البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2024.. تدشين مبادرة "شارك في الحل" لتعزيز العمل المناخى.. وإعداد استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربونية

إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط سوق البطران وفتح شارع الجمهورية بالجيزة (صور)

البيئة تطلق مبادرة "شارك في الحل" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء

جهود مكثفة في البحيرة لمكافحة حرق المخلفات الزراعية (صور)

الأكثر قراءة

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

الأهلي يكافئ حارسه محمد الشناوي بعقد تاريخي لمدة 4 سنوات

منوعات

المزيد

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية