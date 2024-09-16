ضبط 800 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة (صور)
نفذت إدارة تموين العمرانية حملة تموينية مكثفة شملت كافة المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود.
أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط، وتحرير 3 محاضر لعدم وجود إعلان عن الأسعار، وتحرير 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية.
كما تم خلال الحملة ضبط وحجز حوالي 800 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة.
وقام فريق العمل بإدارة تموين العمرانية، برئاسة خالد أبو حجر، وبالتعاون مع حي الطالبية والطب البيطري، بتنفيذ الحملة بنجاح، حيث تمكنوا من رصد العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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