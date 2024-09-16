محافظ الجيزة يفتتح غدا معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل
يفتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، غدا الثلاثاء، أول معرض "أهلًا مدارس" رسمي بنطاق المحافظة، والذي يهدف إلى توفير كافة احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية وكتب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة.
ويهدف المعرض إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر، وتوفير بيئة تسوق مريحة وآمنة للطلاب وأولياء الأمور، وتشجيعهم على شراء المستلزمات المدرسية من مكان واحد وبأسعار مناسبة.
وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذه المبادرة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب وتعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.
جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح المعرض غدا الثلاثاء بأرض معرض الكتاب بشارع فيصل، في تمام الساعة الرابعة عصرا.
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