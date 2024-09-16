كأس النخبة الآسيوي، الاستقلال يتقدم على الغرافة بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق استقلال الإيراني على نظيره الغرافة القطري بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

وجاء هدف استقلال عن طريق عبدالله يوسف لاعب الغرافة بعد تسجيل هدف ذاتي في مرماه بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

AFC Champions League Elite 🏆

GOOOAAAAL!

Al Gharafa 0⃣ - 1⃣ Esteghlal FC

Scorer: A. Yousif 4' (OG)pic.twitter.com/DvGLMYwWsn#ACLElite — Alkass Digital (@alkass_digital) September 16, 2024

تشكيل الغرافة لمواجهة استقلال

في حراسة المرمى: خليفة أبو بكر.

خط الدفاع: عبد الله يوسف، ماتياس ناني، سيدو سانو، جانج هيونج سوو.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد محمد الجانحي، وعاصم ماديبو، فابريسيو دياز

خط الهجوم: فلورينيل كومان، وخوسيلو

تشكيل استقلال أمام الغرافة

فرق المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أندية: العين، السد، النصر السعودي، الغرافة القطري، الهلال السعودي، الوصل الإماراتي، أهلي جدة، الريان القطري، الشرطة العراقي، باختاكور الأوزبكي، الاستقلال وبرسبوليس الإيرانيين.